20 декабря 2025, суббота, 0:17
Рубио: США продолжают делиться с Украиной разведданными

  • 19.12.2025, 23:05
Марко Рубио

Госсекретарь заявил, что Украина важна для США в плане национальных интересов.

США продолжают делиться с Украиной разведданными. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио во время выступления на пресс-конференции в Госдепартаменте.

«Никто не говорил о том, что Украина не важна для США в плане национальных интересов», – заявил Рубио.

Он добавил, что Соединенные Штаты продали Киеву оружия «на миллиарды долларов».

