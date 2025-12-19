Рубио: США продолжают делиться с Украиной разведданными 1 19.12.2025, 23:05

Марко Рубио

Госсекретарь заявил, что Украина важна для США в плане национальных интересов.

США продолжают делиться с Украиной разведданными. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио во время выступления на пресс-конференции в Госдепартаменте.

«Никто не говорил о том, что Украина не важна для США в плане национальных интересов», – заявил Рубио.

Он добавил, что Соединенные Штаты продали Киеву оружия «на миллиарды долларов».

