Рубио: США продолжают делиться с Украиной разведданными

Рубио: США продолжают делиться с Украиной разведданными1
- 19.12.2025, 23:05
Госсекретарь заявил, что Украина важна для США в плане национальных интересов.
США продолжают делиться с Украиной разведданными. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио во время выступления на пресс-конференции в Госдепартаменте.
«Никто не говорил о том, что Украина не важна для США в плане национальных интересов», – заявил Рубио.
Он добавил, что Соединенные Штаты продали Киеву оружия «на миллиарды долларов».