В России подорожает водка

В России подорожает водка3
- 19.12.2025, 23:08
- 1,162
С 1 января.
Министерство финансов России утвердило минимальные розничные цены (МРЦ) на алкоголь крепостью выше 28% с 1 января 2026 года, в частности стоимость 0,5 литра водки составит 409 российских рублей. Приказ ведомства размещен на официальном портале правовой информации.
В документе говорится, что минимальная стоимость 0,5 литра бренди и другой алкогольной продукции, произведенной из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового, ромового дистиллятов с выдержкой не менее трех лет составит 605 рублей. При этом коньяк и виски, произведенные из дистиллятов с выдержкой не менее трех лет, обойдутся покупателям минимум в 755 российских рублей.
В 2025 году минимальная розничная цена водки составляла 349 росс. рублей, бренди — 472 росс. рубля, а коньяка — 651 росс. рубль.
Кроме того, из другого приказа Минфина РФ следует, что с 2026 года будет установлена минимальная закупочная цена на этиловый спирт в размере 84 рублей за 1 литр.
Оба документа вступят в силу с 1 января 2026 года, но не ранее чем по истечении 10 дней со дня их официального опубликования. Их действие продлится до 31 декабря 2031 года включительно.