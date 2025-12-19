В России подорожает водка 3 19.12.2025, 23:08

1,162

С 1 января.

Министерство финансов России утвердило минимальные розничные цены (МРЦ) на алкоголь крепостью выше 28% с 1 января 2026 года, в частности стоимость 0,5 литра водки составит 409 российских рублей. Приказ ведомства размещен на официальном портале правовой информации.

В документе говорится, что минимальная стоимость 0,5 литра бренди и другой алкогольной продукции, произведенной из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового, ромового дистиллятов с выдержкой не менее трех лет составит 605 рублей. При этом коньяк и виски, произведенные из дистиллятов с выдержкой не менее трех лет, обойдутся покупателям минимум в 755 российских рублей.

В 2025 году минимальная розничная цена водки составляла 349 росс. рублей, бренди — 472 росс. рубля, а коньяка — 651 росс. рубль.

Кроме того, из другого приказа Минфина РФ следует, что с 2026 года будет установлена минимальная закупочная цена на этиловый спирт в размере 84 рублей за 1 литр.

Оба документа вступят в силу с 1 января 2026 года, но не ранее чем по истечении 10 дней со дня их официального опубликования. Их действие продлится до 31 декабря 2031 года включительно.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com