20 декабря 2025, суббота, 0:17
«Чем старше становлюсь, тем больше хочется увидеть»

1
  • 19.12.2025, 23:31
«Чем старше становлюсь, тем больше хочется увидеть»

Пожилой путешественник из Жодино ездит по экзотическим странам.

Как признается Геннадий Пузанкевич, его медицинская карточка пустая, он каждый день занимается на турнике, поэтому с легкостью отправляется в далекие путешествия. Мужчина уже успел побывать в Кении, Танзании, Мадагаскаре, Индонезии, на Филиппинах.

– Чем старше становлюсь, тем больше хочется увидеть, – рассказывает Smartpress.by Геннадий Пузанкевич.

Он живет в Жодино. И чем только в жизни не занимался: был лесником, столяром, плотником, фотографом, таксидермистом (специалист, который создает реалистичное чучело животного). А когда Геннадию Константиновичу исполнилось 40 лет, он решил: пора посмотреть мир. Первой страной для путешествия стала Шри-Ланка. Поездка в те времена, самое начало 2000-х, стоила, как однокомнатная квартира в Жодино.

– Мне не жалко денег для поездок. Их всегда можно заработать, – рассуждает 65-летний Геннадий Константинович. – Для меня важнее эмоции и возможность открыть что-то новое. Кому-то важно купить машину, а кому-то – поехать на Кубу и покормить колибри с руки.

