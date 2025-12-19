Рубио: НАТО сейчас намного сильнее, чем когда-либо
- 19.12.2025, 23:42
Страны Североатлантического альянса увеличили траты на закупку оружия.
НАТО сейчас намного сильнее, чем когда-либо. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.
«НАТО — ключевой оборонный альянс, который обеспечивает стабильность на европейском континенте. Мы считаем его сильнее сейчас, чем когда-либо», — сказал он в ходе пресс-конференции.
Глава Госдепа связал усиление альянса с повышением расходов на оборону и увеличением трат на закупку оружия со стороны стран-членов НАТО.