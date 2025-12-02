Шедевр Рубенса ушел с молотка в Версале
- 2.12.2025, 3:59
Картину считали пропавшей почти 400 лет.
Картину Питера Пауля Рубенса «Христос на кресте», которую считали пропавшей почти 400 лет, продали за €2,3 млн, пишет Associated Press.
Торги прошли в переполненном зале аукционного дома Osenat в Версале.
Стартовая цена была €500 тыс., тогда как эстимейт (оценочная стоимость) составлял €1–2 млн. Имя нового владельца пока держат в тайне.
Полотно нашли случайно в парижском особняке в 2024 году во время инвентаризации.
Эксперты тщательно изучили картину: провели рентгенографию, исследовали пигменты и подтвердили подлинность работы.
Анализ показал, что Рубенс сделал несколько набросков и изменял положение тела Христа. Пигменты на участках кожи включают белый, красный, черный, а также азурит и малахит – типичные для фламандского мастера.
Рубенс написал картину в 1613 году для частного коллекционера. На вертикальном полотне размером 105,5×72,5 см изображен распятый Христос на фоне мрачного неба, а на заднем плане виднеется Иерусалим.
Ранее картина была известна только по гравюрам и принадлежала французскому художнику XIX века Вильяму Адольфу Бугро, а затем – владельцам особняка в Париже.