Шедевр Рубенса ушел с молотка в Версале 2.12.2025, 3:59

Картину считали пропавшей почти 400 лет.

Картину Питера Пауля Рубенса «Христос на кресте», которую считали пропавшей почти 400 лет, продали за €2,3 млн, пишет Associated Press.

Торги прошли в переполненном зале аукционного дома Osenat в Версале.

Стартовая цена была €500 тыс., тогда как эстимейт (оценочная стоимость) составлял €1–2 млн. Имя нового владельца пока держат в тайне.

Полотно нашли случайно в парижском особняке в 2024 году во время инвентаризации.

Эксперты тщательно изучили картину: провели рентгенографию, исследовали пигменты и подтвердили подлинность работы.

Анализ показал, что Рубенс сделал несколько набросков и изменял положение тела Христа. Пигменты на участках кожи включают белый, красный, черный, а также азурит и малахит – типичные для фламандского мастера.

Рубенс написал картину в 1613 году для частного коллекционера. На вертикальном полотне размером 105,5×72,5 см изображен распятый Христос на фоне мрачного неба, а на заднем плане виднеется Иерусалим.

Ранее картина была известна только по гравюрам и принадлежала французскому художнику XIX века Вильяму Адольфу Бугро, а затем – владельцам особняка в Париже.

