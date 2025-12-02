ВОЗ выпустила первые рекомендации по лечению ожирения «Оземпиком» 2.12.2025, 5:32

Только препаратом предлагается не ограничиваться.

Для решения растущей глобальной проблемы ожирения, которая затрагивает более 1 миллиарда человек, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила первые рекомендации по использованию терапии глюкагоноподобным пептидом-1 (GLP-1) для лечения ожирения как хронического рецидивирующего заболевания. Предлагается не ограничиваться только препаратами.

Руководство ВОЗ распространяется на препараты GLP-1, такие как тирзепатид (Mounjaro и Zepbound), семаглутид (Ozempic, Wegovy и Rybelsus) и лираглутид (Saxenda).

В сентябре 2025-го ВОЗ добавила эти препараты в свой Перечень основных лекарственных средств для лечения диабета второго типа в группах высокого риска. Теперь в новом руководстве содержатся рекомендации по применению этих препаратов для поддержки людей с ожирением.

«В наших новых рекомендациях признается, что ожирение — это хроническое заболевание, с которым можно бороться комплексным и пожизненным лечением. Хотя одни только лекарственные препараты не решат этот глобальный кризис здравоохранения, терапия на основе GLP-1 может помочь миллионам людей преодолеть ожирение и снизить связанный с ним вред», — отметил гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

Новое руководство ВОЗ содержит две ключевые рекомендации:

Терапия GLP-1 может применяться взрослыми, за исключением беременных женщин, для долгосрочного лечения ожирения. Хотя эффективность этих методов лечения ожирения и улучшения метаболических и других показателей очевидна, эта рекомендация носит условный характер ввиду ограниченности данных.

Взрослым с ожирением, которым назначена терапия GLP-1, могут быть предложены интенсивные поведенческие вмешательства, включая здоровое питание и физическую активность.

Хотя терапия GLP-1 представляет собой первый эффективный вариант лечения ожирения у взрослых, в рекомендациях ВОЗ подчеркивается, что одни лишь лекарственные препараты не решат проблему. Ожирение — это проблема не только отдельного человека, но и всего общества, требующая многосекторальных действий. Борьба с ожирением требует фундаментальной переориентации существующих подходов к созданию комплексной стратегии, основанной на трех принципах:

создание более здорового окружения посредством проведения эффективной политики на уровне населения в целях укрепления здоровья и профилактики ожирения;

защита лиц с высоким риском развития ожирения и связанных с ним сопутствующих заболеваний посредством целевого скрининга и структурированных ранних вмешательств;

обеспечение доступа к пожизненной, ориентированной на человека помощи.

В руководстве подчеркивается важность справедливого доступа к терапии на основе GLP-1 и подготовки систем здравоохранения к использованию этих препаратов. Без продуманной политики доступ к этим препаратам может усугубить существующие различия в состоянии здоровья.

Отмечается, что даже при быстром расширении производства, по прогнозам, к 2030 году терапия на основе GLP-1 охватит менее 10% тех, кому она может принести пользу. В 2026 году ВОЗ будет тесно сотрудничать с соответствующими заинтересованными сторонами, чтобы способствовать разработке прозрачной и справедливой системы приоритетов, которая позволит в первую очередь охватить наиболее нуждающихся лиц.

