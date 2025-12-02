Турция на треть сократила закупки российской нефти Urals 2.12.2025, 6:26

Из-за санкций.

Турция в ноябре на треть сократила импорт российской нефти Urals по сравнению с октябрем. Нефтеперерабатывающие заводы страны начали переходить на альтернативные сорта сырья, пишет Reuters.

По данным Kpler и LSEG, поставки флагманской российской нефти в Турцию в прошлом месяце сократились относительно октября на 100 000 баррелей в сутки – до 200 000 баррелей в сутки.

С 2022 года, когда страны Евросоюза отказались от энергоресурсов РФ, Турция стала одним из крупнейших покупателей российской нефти, занимая второе место после Индии среди морских импортеров Urals.

Снижение импорта Турцией связано с тем, что американские санкции против Лукойла и Роснефти сократили количество поставщиков, с которыми могут работать турецкие НПЗ, говорят участники рынка.

Кроме того, запланированный запрет ЕС на закупку топлива, произведенного из российской нефти, который должен вступить в силу в конце января 2026 года, заставляет турецкие компании диверсифицировать поставки сырья.

На фоне снижения поставок Urals Турция увеличила импорт альтернативных сортов нефти, включая казахстанские CPC Blend и KEBCO, а также иракскую Basrah, показал судовой трекинг.

В частности, Турция в ноябре импортировала 105 000 баррелей в сутки казахстанского сорта CPC Blend, что стало самым высоким показателем с февраля 2024 года, свидетельствуют данные Kpler.

Однако возможности турецких НПЗ по альтернативным закупкам ограничены, поскольку предложение сырой нефти, аналогичной по качеству сорту Urals, на средиземноморском рынке невелико.

Ситуация с поставками нефти CPC в Турцию может осложниться из-за недавнего удара по терминалу международного Каспийского трубопроводного консорциума в порту Новороссийска.

29 ноября Каспийский трубопроводный консорциум заявил о прекращении работы и потере одного из причалов после атаки дронов. Терминал переваливает более 1% мировой нефти.

Экспорт нефти через терминал КТК не остановился, несмотря на уничтожение причала.

