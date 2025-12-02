Минобороны РФ опозорилось новым фейком 2.12.2025, 8:49

2,832

Ложь разоблачили в 11-м армейском корпусе ВСУ.

Российские оккупанты вновь обнародовали фейк, когда сообщили о якобы захвате населенного пункта Клиновое в Донецкой области. Об этом в Facebook написал 11-й армейский корпус ВСУ.

По данным 11-го армейского корпуса ВСУ, заявление Минобороны РФ про якобы захват Клинового на Донбассе не соответствует действительности. Также не соответствуют действительности сообщения кремлевских пропагандистских СМИ о том, что ВСУ якобы понесли существенные потери в бронетехнике. Подобные «отчеты» враг как всегда дает без каких-либо доказательств.

Силы обороны Украины контролируют ситуацию в районе Северска Донецкой области. К этому участку фронта относится и населенный пункт Клиновое, о якобы захвате которого заявил противник. Российские оккупанты не смогли прорвать украинскую оборону.

Минобороны РФ ранее запустило очередную дезинформацию, заявив, что российские оккупанты в районе Северска, Славянска, Краматорска и Константиновки якобы нанесли поражение нескольким бригадам ВСУ.

Также враг заявил, что украинская армия на этом участке фронта якобы потеряла пять боевых бронированных машин разного типа. Северск относится к Славянскому направлению фронта.

По данным Генштаба ВСУ, на этом направлении бои идут в районах населенных пунктов Ямполь, Платоновка, Дроновка, Федоровка, Серебрянка и Северск.

Вчера,1 декабря, на этом направлении российские оккупанты 8 раз атаковали позиции ВСУ. Украинские бойцы все атаки отбили.

