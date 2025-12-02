В Беларуси тестируют новую камеру скрытого контроля ГАИ 2.12.2025, 9:23

Пока технология применяется только в Минской области.

Новую камеру скрытого контроля уже месяц тестируют сотрудники столичной Госавтониспекции. Устройства в реальном времени передают изображение на гаджеты экипажей ДПС и позволяют оперативно фиксировать нарушения, рассказала «Рэспубліка».

Камера держится на мощном магните и без труда фиксируется на любом металлическом сооружении улично-дорожной сети. Устройство фиксирует оба направления движения и выводит на экраны телефонов инспекторов картинку в режиме реального времени.

— У каждого установлено приложение. Мы входим в свою учетную запись, и модуль начинает непрерывную трансляцию с возможностью записи. При необходимости также можно активировать сирену или воспользоваться аудиоканалом, — объяснил старший инспектор ДПС Дмитрий Винников.

Устройство «наблюдает» за происходящим в радиусе более километра. Как говорит начальник ГАИ Миноблисполкома Сергей Бондаренко, теперь инспектор фактически может «присутствовать» сразу в двух местах.

— Экипаж не всегда может остановиться в потенциально опасной точке: иногда это создаст помехи движению или приведет к сужению полосы, снижая пропускную способность. А с прибором инспектор контролирует и сложный участок, и тот, где находится сам.

Новое оборудование работает уже около месяца. За это время инспекторам удалось зафиксировать 37 нарушений ПДД, среди которых 32 эпизода — непредоставление преимущества пешеходам.

Пока технология применяется в Минской области. После анализа результатов будут обсуждать возможность ее распространения по всей стране.

