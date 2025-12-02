Зачем Лукашенко прятался в Омане? 4 2.12.2025, 9:38

Оправдания пресс-службы звучат странно.

После нескольких дней отсутствия в публичном пространстве Александр Лукашенко «нашелся» в Омане в компании сыновей Виктора и Николая. И провел переговоры с султаном Хайсамом бен Тареком Аль Саидом — во всяком случае, так утверждает пресс-служба правителя.

Если верить отчету пресс-службы, разговор шел о создании в Беларуси нового целлюлозно-бумажного комбината, сотрудничестве в сфере туризма, сельского хозяйства и продовольственной безопасности.

Но стоит ли заявленному верить?

— Лукашенко в Омане с визитом не в первый раз, — отмечает экономический обозреватель Андрей Маховский в эфире «Еврорадио». — Но мы пока что не знаем ничего о реальных экономических результатах этих поездок.

Ни о каких прорывных проектах мы не слышим, никакие инвестиции из Омана в Беларусь не пошли. Белорусские трактора в большом количестве мы в Оман почему-то не поставляем.

Лукашенко там не впервые — ну так где результаты? Покажите их.

Что за визит, если ты приезжаешь и два дня просто отдыхаешь? Иначе это выглядит, во всяком случае относительно Омана, как некие личные гешефты, большие личные интересы. Пользы государству от этого почему-то мы никакой не видим.

Возможно, в эти несколько дней были какие-то закрытые встречи, о которых ничего нельзя рассказать и даже показать их. Одно мы знаем точно, что для страны КПД от этих визитов нет.

