Италия официально утвердила новый пакет военной помощи Украине

Италия официально утвердила новый пакет военной помощи Украине1
- 2.12.2025, 9:40
Перечень имеет гриф «секретно».
Италия официально утвердила 12-й пакет военной помощи Украине.
Об этом сообщает Официальный вестник Италии.
На основании указа, подписанного Министром обороны Италии Гвидо Крозетто и согласованного с главами МИД и Минэкономики, правительство Украины получит очередную партию военных материалов, техники и оборудования.
Из соображений безопасности, полный перечень переданного имущества (составленный Генеральным штабом Италии) имеет гриф «секретно» и публично не раскрывается.
Указ определяет, что техника и материалы передаются безвозмездно и будут списаны с учета.
В то же время указано, что опись вооружения будет делаться исключительно для учета, а сроки передачи должны быть максимально сжатыми.