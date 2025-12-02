закрыть
Италия официально утвердила новый пакет военной помощи Украине

  • 2.12.2025, 9:40
Италия официально утвердила новый пакет военной помощи Украине

Перечень имеет гриф «секретно».

Италия официально утвердила 12-й пакет военной помощи Украине.

Об этом сообщает Официальный вестник Италии.

На основании указа, подписанного Министром обороны Италии Гвидо Крозетто и согласованного с главами МИД и Минэкономики, правительство Украины получит очередную партию военных материалов, техники и оборудования.

Из соображений безопасности, полный перечень переданного имущества (составленный Генеральным штабом Италии) имеет гриф «секретно» и публично не раскрывается.

Указ определяет, что техника и материалы передаются безвозмездно и будут списаны с учета.

В то же время указано, что опись вооружения будет делаться исключительно для учета, а сроки передачи должны быть максимально сжатыми.

