Ждать ли климатическую зиму в Беларуси в ближайшее время? 1 2.12.2025, 9:52

2,632

Синоптики ответили.

Ждать ли климатическую зиму в ближайшее время, рассказали в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

«Несмотря на начало календарной зимы, на климатическую зиму белорусам пока рассчитывать не стоит. Декабрь, продолжая ноябрьские традиции, начнется с комфортной осенней погоды. Температурный режим по-прежнему будет превышать средние многолетние значения на 1−4 градуса. Однако воздушные массы, помимо тепла, принесут в наш регион и большое количество влаги. Это обусловит не только небольшие осадки, но и ухудшение видимости, особенно в ночные и утренние часы, когда будут создаваться все условия для образования туманов. Поэтому водителям и пешеходам стоит быть крайне внимательными для того, чтобы избежать дорожно-транспортных инцидентов», — рассказали в Белгидромете.

Так, на текущей неделе под преобладающим влиянием области повышенного атмосферного давления, сформированной в теплой и влажной воздушной массе, в Беларуси ожидается умеренно теплая с осадками погода. Во влажном воздухе время от времени местами будут отмечаться дожди с мокрым снегом и слабые гололедные явления, лишь 3−5 декабря, в среду — пятницу, при смещении фронтальных разделов зона осадков распространится на большую часть территории страны.

Вместе с тем ночные минимумы будут колебаться от минус 5 до плюс 5, а дневные максимумы окажутся в пределах от минус 2 до плюс 8 градусов.

