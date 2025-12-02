ISW: Россия готовится отклонить мирный план и хочет утаить детали встречи Уиткоффа и Путина 1 2.12.2025, 10:10

Аналитики обратили внимание на заявление спикера Кремля Пескова.

Кремль готовит почву для того, чтобы оставить за кулисами и вне публичной дискуссии результаты нового раунда российско-американских контактов 2 декабря — встречи Владимира Путина и Стива Уиткоффа в Москве. Вероятно, целью РФ при этом является попытка скрыть тот факт, что Россия скорее всего отклонит мирное предложение, над которым работали США и Украина, предполагает Институт изучения войны.

Аналитики ISW обратили внимание на заявление спикера Кремля Дмитрия Пескова, который заявил, что Россия не намерена вести переговоры «в мегафонном режиме» или «через СМИ» — комментируя вопрос о пунктах версии мирного плана, разработанного США и Украиной. По словам Пескова, Кремль опубликует видеозапись начала встречи Путина и Уиткоффа 2 декабря, однако о каких-либо публичных заявлениях после нее «еще рано говорить», заявил представитель Кремля.

Кроме того, первый заместитель председателя комитета по международным делам Государственной думы России Алексей Чепа заявил 1 декабря, что в Москве хотели бы, чтобы делегация США «подтвердила принципиальность позиций», которых Соединенные Штаты и Россия якобы достигли во время саммита на Аляске в августе 2025 года — хотя ни о каких публичных договоренностях тогда речь не шла, как напоминал ISW.

В контексте этой риторики российских высокопоставленных чиновников ISW также приводит слова заместителя главы комитета Госдумы по вопросам обороны Алексея Журавлева. 1 декабря он заявил, что, мол, «договариваться правильно надо между Россией и США, а дальше поставить перед фактом и Европу, и Украину — и никуда они не денутся: сядут за стол и подпишут все, что мы скажем».

Как напоминает ISW, кремлевские чиновники и российские «военкоры» последовательно отвергают и первоначальный 28-пунктный мирный план, и его последующие обновленные версии с момента первых сообщений об этом плане в середине ноября 2025 года. В Москве дают понять, что эти планы не учитывают все максималистские военные требования России. В то же время Кремль использует отсутствие ясности относительно саммита на Аляске, чтобы затмить тот факт, что именно Москва, а не Киев, препятствует процессу переговоров, придерживаясь своих первоначальных военных требований.

Специалисты Института изучения войны прогнозируют, что Кремль, вероятно, попытается повторить этот подход и в отношении предстоящей встречи Уиткоффа и Путина 2 декабря. Ведь Москва уже сейчас готовит условия для того, чтобы скрыть детали переговоров от общественности — вероятно потому, что Россия отклонит условия плана. Поэтому Кремль, вероятно, стремится избежать того, чтобы Россию воспринимали как препятствие для прекращения войны против Украины, особенно если Москва прямо отклонит мирное соглашение, отмечают в ISW. Там также напоминают, что Россия ранее уже отклонила несколько предложенных США договоренностей о прекращении огня, на которые предварительно согласилась Украина.

Встреча российского диктатора Владимира Путина и Стива Уиткоффа, специального посланника президента США Дональда Трампа, состоится во вторник, 2 декабря. По словам Дмитрия Пескова, Путин и Уиткофф встретятся во второй половине дня.

