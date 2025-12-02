закрыть
2 декабря 2025, вторник
Клиентов белорусских банков предупредили, чтобы запаслись наличными

  • 2.12.2025, 10:23
Карточки будут временно не работать.

Карточки некоторых банков могут работать с перерывами в ночь с четверга на пятницу, 5 декабря. Причина — технологические работы, которые будет проводить Банковский процессинговый центр. Об этом сообщили «Сбер Банк», «Банк Решение», «РРБ Банк», «Белинвестбанк».

Этот центр 5 декабря с 02.00 до 05.00 будет проводить технологические работы на аппаратно-программном комплексе центра.

«В указанный промежуток времени возможны кратковременные перерывы в обслуживании держателей карт банков, пользующихся услугами центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу центра», — сообщил «Сбер Банк».

Этот центр оказывает услуги для нескольких банков — «Беларусбанк», «Белагропромбанк», «Белинвестбанк», «БСБ Банк», «Паритетбанк», «Банк „Решение“», «Цептербанк», «БТА Банк».

