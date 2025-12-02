Умер легендарный футболист киевского «Динамо» Владимир Мунтян
- 2.12.2025, 10:25
Ему было 79 лет.
Умер легендарный украинский футболист и тренер Владимир Мунтян. Ему было 79 лет.
О его смерти сообщила пресс-служба «Динамо».
Указано, что он «ушел в мир иной после борьбы с продолжительной болезнью».
За «бело-синих» он играл 12 лет (1965-1977). В составе «Динамо» Владимир семь раз становился чемпионом СССР, дважды завоевал национальный Кубок, также стал обладателем Кубка Кубков и Суперкубка УЕФА в 1975 году.
По итогам 1970 года был признан футболистом года в Украине. За сборную СССР забил 7 голов за 49 матчей. Стал вице-чемпионом Евро-1972.
После игровой карьеры Мунтян начал тренерскую. В конце 1980-х два года работал на Мадагаскаре.
С 1992 по 1994 год возглавлял молодежную сборную Украины, а затем недолгое время был исполняющим обязанности главного тренера национальной команды. Также тренировал сборную Гвинеи (1995-1997).
Возглавлял ФК «Черкассы», «Таврию», «Оболонь», «Аланию» (Россия), «Кривбасс», «Ворсклу», входил в тренерский штаб «Динамо» и «Динамо-2».
В 2020 году был награжден Орденом князя Ярослава Мудрого V степени.