Умер легендарный футболист киевского «Динамо» Владимир Мунтян 2.12.2025, 10:25

Владимир Мунтян

Ему было 79 лет.

Умер легендарный украинский футболист и тренер Владимир Мунтян. Ему было 79 лет.

О его смерти сообщила пресс-служба «Динамо».

Указано, что он «ушел в мир иной после борьбы с продолжительной болезнью».

За «бело-синих» он играл 12 лет (1965-1977). В составе «Динамо» Владимир семь раз становился чемпионом СССР, дважды завоевал национальный Кубок, также стал обладателем Кубка Кубков и Суперкубка УЕФА в 1975 году.

По итогам 1970 года был признан футболистом года в Украине. За сборную СССР забил 7 голов за 49 матчей. Стал вице-чемпионом Евро-1972.

После игровой карьеры Мунтян начал тренерскую. В конце 1980-х два года работал на Мадагаскаре.

С 1992 по 1994 год возглавлял молодежную сборную Украины, а затем недолгое время был исполняющим обязанности главного тренера национальной команды. Также тренировал сборную Гвинеи (1995-1997).

Возглавлял ФК «Черкассы», «Таврию», «Оболонь», «Аланию» (Россия), «Кривбасс», «Ворсклу», входил в тренерский штаб «Динамо» и «Динамо-2».

В 2020 году был награжден Орденом князя Ярослава Мудрого V степени.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com