2 декабря 2025, вторник, 10:44
Мародерство среди своих и огромные потери: стало известно о разложении 30-й бригады РФ

Контингент приносит в подразделение «законы зоны».

Агенты «Атеш» из числа военнослужащих 30-й ОМБР отмечают, что личный состав бригады уже трижды менялся из-за огромных потерь.

Об этом сообщает движение «Атеш» в Telegram.

В «Атеш» сообщили, что имеют своих агентов из числа военнослужащих 30-й ОМБР.

Они фиксируют, что после гибели одного из бойцов другие обыскивают тело и забирают все ценное: деньги, телефоны, элементы снаряжения, медальоны и личные вещи.

Агенты отмечают, что личный состав бригады уже трижды менялся из-за огромных потерь.

«Командование подбирает всех подряд - зеков из колонии, наркоманов и людей с криминальным прошлым. Такой контингент приносит в подразделение «законы зоны», поэтому мародерство стало обычной практикой, а между бойцами растет недоверие и постоянные конфликты», - говорится в сообщении движения.

По информации агентов, такая атмосфера полностью разрушает дисциплину, из-за чего боеспособность подразделения стремительно падает.

