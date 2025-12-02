Евросоюз вызвал «на ковер» представителя Лукашенко 2.12.2025, 10:42

2,780

Поводом стали провокации диктатора.

Дипломатическая служба Европейского союза вызвала временного поверенного в делах Беларуси в Брюсселе для официальных разъяснений. Поводом стали гибридные действия, которые осуществляются с территории Беларуси и представляют угрозу странам ЕС.

О вызове белорусского дипломата сообщил представитель МИД Литвы, передало польское издание Wirtualna Polska.

Это произошло после того, как в понедельник, 1 декабря, президент Литвы Гитанас Науседа обсудил с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен ситуацию на границе с Беларусью, в том числе, участившиеся залеты контрабандных воздушных шаров в воздушное пространство Литвы.

Председатель Еврокомиссии по итогам встреча написала в своих соцсетях об ухудшении ситуации на границе с Беларусью, назвав происходящее «совершенно неприемлемой гибридной атакой». Фон дер Ляйен также заявила, что Еврокомиссия готовит дальнейшие меры по усилению санкционного давления на Минск.

