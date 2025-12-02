Минчанка сказала одно слово и лишилась 50 тысяч рублей 1 2.12.2025, 11:01

Вначале ей позвонили «сотрудники «Белпочты».

Минчанка по наводке телефонных аферистов сказала кодовое слово «Покемон» и лишилась 50 тысяч рублей. Подробности рассказали в МВД.

Неизвестный позвонил женщине, представился сотрудником «Белпочты», сообщил о поступлении посылки и попросил назвать код из СМС.

Через некоторое время с заявительницей связался другой мужчина, назвавший себя сотрудником отдела кибербезопасности, и запугал ее: сказал, что она якобы состоит в сговоре с мошенниками и у нее пройдет обыск.

«Чтобы избежать изъятия денег, звонивший предложил заявительнице задекларировать сбережения. Женщина собрала в пакет около 50 тысяч рублей и, назвав кодовое слово «Покемон», передала его курьеру», — рассказали в МВД.

Деньги по указке злоумышленников забрал 34-летний «гражданин соседней страны». Средства изъяли.

«Мужчина, который несколько дней назад приехал в страну, рассказал, что нашел подработку в интернете. Это был его первый «заказ», за который он должен был получить эквивалент 2500−4000 рублей», — рассказали в ведомстве.

Задержанный признался, что знал о содержимом пакета. Возбуждено уголовное дело.

