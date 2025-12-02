«В России с содроганием ждали начало декабря»2
- 2.12.2025, 11:23
Военный эксперт объяснил, почему.
Военный эксперт Олег Жданов высмеял состояние российского бюджета, которое постоянно ухудшается. Олег Жданов предупредил об опасности, нависшей над Европой: «Ровно третью часть бюджета, 166 млрд долларов, Российская Федерация выделяет на войну с нами, то есть, видите, они ставят полностью экономику на военные рельсы. И вы думаете, что она остановится? Завтра остановят заводы и прекратят выпуск танков и ракет? Нет. Я ни на секунду в этом не сомневаюсь, что военная промышленность продолжит работать, и, как сказал аналитик НАТО, через три года Россия будет готова к нападению на страны НАТО, на любую страну, поверьте».
Мнение военного эксперта о состоянии российского бюджета можно узнать из видео на канале YouTube.
По поводу бюджета РФ на следующий год офицер ВСУ отметил следующее: «Как всегда, есть нюанс. Нюанс состоит в том, что они приняли бюджет с определенным дефицитом, а они принимают бюджет до трех лет включительно. Есть проект бюджета 2027 и 2028 годов. В этих рамках по макропоказателям они хотят двигаться дальше, и это все сохраняется, 30% на военные расходы, на ведение войны. Смотрим на 2025 год. РФ приняла бюджет с дефицитом в 1,2 трлн рублей, но в мае текущего месяца РФ уже корректирует свой бюджет и принимает поправку на дефицит бюджета в 3,8 трлн рублей»».
Также Жданов внес ясность в волнующий многих вопрос: «В РФ с содроганием ждут декабрь. Почему? Потому что, по оценкам российских экономистов и по оценкам Центробанка, реальный дефицит российского бюджета на конец 2025 года может составить 6 трлн рублей, так что то, что они приняли на 2026 год, — это филькина грамота. Кстати, некоторые экономисты даже отказываются его комментировать, потому что они говорят, что это абсолютно нереалистичный бюджет, который был написан «людьми из космоса».