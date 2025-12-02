закрыть
Президент Польши: Не может быть никаких договоренностей с москалями

13
  • 2.12.2025, 11:13
  • 7,154
Президент Польши: Не может быть никаких договоренностей с москалями
Кароль Навроцкий

Кароль Навроцкий провел урок истории.

Президент Польши, доктор гуманитарных наук в области истории Кароль Навроцкий во время выступления по случаю 195‑й годовщины начала Ноябрьского восстания 1830—1831 годов призвал усвоить исторические уроки и провел параллели с современностью.

Отрывок с выступлением Навроцкого опубликовал глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий в соцсети X.

Навроцкий заявил, что это урок для поляков.

«С москалями ни в XIX веке, ни в XX веке, ни в XXI веке нет никаких договоренностей. Там есть только ложь, желание забрать дух и жажда уничтожения. Это урок, который все мы должны, уважаемые господа, усвоить», — сказал президент Польши.

Восстание 1830-1831 годов — национально-освободительное восстание против власти Российской империи на территории Царства Польского, Беларуси, Литвы и Правобережной Украины.

В Беларуси и Литве действовало около 30 повстанческих отрядов, насчитывавших 12 тыс. человек. Среди инсургентов были такие люди как Наполеон Орда, Игнаци Домейко, Эмилия Плятер. Председателем Временного правительства Литвы был Тадеуш Тышкевич — «граф на Логойске и Бердичеве».

В начале августа 1831 года на всей территории Беларуси восстание было подавлено. Многие активные повстанцы, в том числе с территории современной Беларуси, покинули родину и позже участвовали в борьбе за свободу в разных странах Европы.

