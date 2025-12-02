Президент Польши: Не может быть никаких договоренностей с москалями 13 2.12.2025, 11:13

7,154

Кароль Навроцкий

Кароль Навроцкий провел урок истории.

Президент Польши, доктор гуманитарных наук в области истории Кароль Навроцкий во время выступления по случаю 195‑й годовщины начала Ноябрьского восстания 1830—1831 годов призвал усвоить исторические уроки и провел параллели с современностью.

Отрывок с выступлением Навроцкого опубликовал глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий в соцсети X.

Навроцкий заявил, что это урок для поляков.

«С москалями ни в XIX веке, ни в XX веке, ни в XXI веке нет никаких договоренностей. Там есть только ложь, желание забрать дух и жажда уничтожения. Это урок, который все мы должны, уважаемые господа, усвоить», — сказал президент Польши.

Z Moskalami nie ma żadnych porozumień. Tam jest tylko kłamstwo, chęć zabrania ducha i chęć zniszczenia‼️



Prezydent RP @NawrockiKn podczas uroczystości z okazji Dnia Podchorążego w 195. rocznicę wybuchu Powstania Listopadowego: ,,Wydarzenia historyczne stanowią lekcję także dla… pic.twitter.com/8UH5JS2MLo — Zbigniew Bogucki🇵🇱 (@BoguckiZbigniew) November 30, 2025

Восстание 1830-1831 годов — национально-освободительное восстание против власти Российской империи на территории Царства Польского, Беларуси, Литвы и Правобережной Украины.

В Беларуси и Литве действовало около 30 повстанческих отрядов, насчитывавших 12 тыс. человек. Среди инсургентов были такие люди как Наполеон Орда, Игнаци Домейко, Эмилия Плятер. Председателем Временного правительства Литвы был Тадеуш Тышкевич — «граф на Логойске и Бердичеве».

В начале августа 1831 года на всей территории Беларуси восстание было подавлено. Многие активные повстанцы, в том числе с территории современной Беларуси, покинули родину и позже участвовали в борьбе за свободу в разных странах Европы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com