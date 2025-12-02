Названа дата резкого изменения погоды в Беларуси

Названа дата резкого изменения погоды в Беларуси1
- 2.12.2025, 11:25
Новый прогноз.
Декабрь обещает быть в Беларуси не таким однообразным, как кажется в первый его день. В ближайшие дни ждем потепление с температурами на 8–12°С выше нормы, однако холод вернется в республику позже. Одним словом, белорусы почувствуют изменение погоды. Smartpress.by дает свежий прогноз.
В Telegram-канале Nadvorie сообщили, что на период 3-5 декабря погодные модели прогнозируют усиление переноса тепла с юго-востока в Беларусь.
В эти дни, со среды по пятницу, ждем температуру выше климатической нормы (1991-2020 годы) на 8-12°С. Днем воздух будет прогреваться до +6..+8°С, а на юге республики возможны и вовсе не декабрьские +10°С, рассказали метеорологи.
Вот и в Белгидромете подтверждают прогноз по теплу: максимальная температура днем в среду, 3 декабря, будет +7°С, а в четверг, 4 декабря, – до +8°С.
«С 15 декабря должно все поменяться», – спрогнозировали в Telegram-канале Nadvorie. Специалисты объяснили, что сейчас на значительной части России температура выше нормы – и нет устойчивых волн холода на Беларусь с востока.
Однако ждем возвращения холода в Беларусь в середине декабря.