Лингвисты из Оксфордского университета выбрали слово уходящего года

2.12.2025

У него было два соперника.

Стали ли вы раздражительнее в этом году? Если нет, то вам, возможно, удается избегать эмоционально тяжелого контента. В 2025 году триггерных материалов стало так много, что ученые из Оксфордского университета назвали словом года rage bait («рейджбейт», или «разжигатель ярости», дословно — «наживка для гнева»), пишет «Нож».

По словам британских лингвистов, «рейджбейт» — это онлайн-контент, созданный, чтобы вызвать гнев или возмущение: материал раздражает, провоцирует или оскорбляет. Обычно рейджбейт публикуется с целью увеличить посещаемость определенной веб-страницы или вовлеченность в контент соцсетей.

У rage bait было два слова-соперника: aura farming («аура-фарминг») и biohack («биохак»). Аура-фарминг — это процесс улучшения своей эмоциональной устойчивости, «прокачивание» ауры. Биохак — оптимизация физического и психического здоровья, а также продление жизни за счет усвоения знаний из области науки и новых технологий.

Составители Оксфордского словаря провели опрос более чем 30 тыс. экспертов, проанализировали лексические данные и настроения в комментариях к публикациям. Почему же в «битве» победил именно рейджбейт?

Ученые полагают, что в 2025 году в медиа преобладали темы социальных волнений, дебатов о регулировании онлайн-контента и беспокойства по поводу цифрового благополучия. Также, по их данным, за 12 месяцев использование этого слова выросло втрое.

«Там, где прошлогодний выбор, брейнрот (brain rot), приводил к умственному истощению из-за бесконечной прокрутки, популярность слова «рейджбейт» проливает свет на контент, специально созданный для того, чтобы вызывать возмущение и привлекать клики, — утверждает Каспер Гратволь, президент Oxford Languages. — Вместе они образуют мощный цикл, в котором возмущение вызывает вовлеченность, алгоритмы усиливают ее, а постоянное воздействие приводит к умственному истощению. Эти слова не просто описывают тенденции — они показывают, как цифровые платформы меняют наше мышление и поведение».

