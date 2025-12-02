На Донбассе уничтожены важные элементы российской ПВО 1 2.12.2025, 11:59

Украинская разведка показала видео.

Украинские военные разведчики поразили важные элементы российской системы противовоздушной обороны на Донбассе. Видео обнародовано в сети.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины.

Как рассказали в ведомстве, 29 ноября 2025 года дроны воинов Департамента активных действий ГУР МО Украины в очередной раз атаковали радары и пусковые установки зенитно-ракетных комплексов оккупантов на украинском Донбассе.

Что удалось поразить

Только за одну ночь под горячую руку разведчиков попали:

- пусковая установка 9А83 из состава ЗРК "С-300В", которая находилась на боевом дежурстве;

- сразу две дорогостоящие радиолокационные станции 1Л125 «Ниобий-СВ».

«Такие удары существенно уменьшают возможности московитов контролировать воздушное пространство над Донбассом и создают условия для новых воздушных операций Сил обороны Украины. Вооруженная борьба продолжается», - отметили в ГУР.

«Ниобий-СВ»

Это российская мобильная радиолокационная станция метрового диапазона, созданная для обнаружения, идентификации и сопровождения аэродинамических и баллистических целей, а также определения источников радиоэлектронных помех.

Трехкоординатная РЛС, принятая на вооружение российской ПВО в 2016 году, способна работать длительное время и разворачивается примерно за 15 минут.

Она может обнаруживать малозаметные воздушные объекты на расстоянии до 230 км на высоте 10 000 метров и до 53 км на высоте 500 метров.

Станция является дальнейшим развитием российского семейства РЛС «Небо».

