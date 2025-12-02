На Донбассе уничтожены важные элементы российской ПВО

На Донбассе уничтожены важные элементы российской ПВО1
Украинская разведка показала видео.
Украинские военные разведчики поразили важные элементы российской системы противовоздушной обороны на Донбассе. Видео обнародовано в сети.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины.
Как рассказали в ведомстве, 29 ноября 2025 года дроны воинов Департамента активных действий ГУР МО Украины в очередной раз атаковали радары и пусковые установки зенитно-ракетных комплексов оккупантов на украинском Донбассе.
Что удалось поразить
Только за одну ночь под горячую руку разведчиков попали:
- пусковая установка 9А83 из состава ЗРК "С-300В", которая находилась на боевом дежурстве;
- сразу две дорогостоящие радиолокационные станции 1Л125 «Ниобий-СВ».
«Такие удары существенно уменьшают возможности московитов контролировать воздушное пространство над Донбассом и создают условия для новых воздушных операций Сил обороны Украины. Вооруженная борьба продолжается», - отметили в ГУР.
«Ниобий-СВ»
Это российская мобильная радиолокационная станция метрового диапазона, созданная для обнаружения, идентификации и сопровождения аэродинамических и баллистических целей, а также определения источников радиоэлектронных помех.
Трехкоординатная РЛС, принятая на вооружение российской ПВО в 2016 году, способна работать длительное время и разворачивается примерно за 15 минут.
Она может обнаруживать малозаметные воздушные объекты на расстоянии до 230 км на высоте 10 000 метров и до 53 км на высоте 500 метров.
Станция является дальнейшим развитием российского семейства РЛС «Небо».