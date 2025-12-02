Белорусов все чаще увольняют

Белорусов все чаще увольняют1
Самые серьезные проблемы в трех областях.
Согласно данным Белстата, в октябре предприятия немного активнее расставались с работниками, чем принимали новых. За месяц на работу приняли 68 024 человека, тогда как уволили 68 169.
За период с января по октябрь ситуация выглядит еще заметнее: в стране трудоустроили 649 306 человек, но уволенных оказалось на 19 403 больше. Основной вклад в этот разрыв внесли Витебская, Гомельская и Могилевская области, где количество уволенных превысило число нанятых на 5643, 5278 и 4166 человек соответственно.
Также отрицательный баланс зафиксирован в Гродненской области (–3320) и Брестской (–3365).
Наоборот, в Минске и Минской области наблюдается небольшой прирост занятости. В столице за десять месяцев на работу приняли 166 998 человек, уволили 164 870 – разница составила +2128. В Минской области нанятых также оказалось немного больше – на 241 человека.