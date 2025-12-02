закрыть
2 декабря 2025, вторник, 12:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусов все чаще увольняют

1
  • 2.12.2025, 12:07
  • 2,930
Белорусов все чаще увольняют

Самые серьезные проблемы в трех областях.

Согласно данным Белстата, в октябре предприятия немного активнее расставались с работниками, чем принимали новых. За месяц на работу приняли 68 024 человека, тогда как уволили 68 169.

За период с января по октябрь ситуация выглядит еще заметнее: в стране трудоустроили 649 306 человек, но уволенных оказалось на 19 403 больше. Основной вклад в этот разрыв внесли Витебская, Гомельская и Могилевская области, где количество уволенных превысило число нанятых на 5643, 5278 и 4166 человек соответственно.

Также отрицательный баланс зафиксирован в Гродненской области (–3320) и Брестской (–3365).

Наоборот, в Минске и Минской области наблюдается небольшой прирост занятости. В столице за десять месяцев на работу приняли 166 998 человек, уволили 164 870 – разница составила +2128. В Минской области нанятых также оказалось немного больше – на 241 человека.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ответ очевиден
Ответ очевиден Виталий Портников
Конец «космического государства»
Конец «космического государства» Виктор Ягун
Пишите, Шура, пишите!
Пишите, Шура, пишите! Ирина Халип
Разговоры посторонних о главном
Разговоры посторонних о главном Владимир Халип