«Соседка лупит в дверь, как только мы включаем микроволновку. Что делать?»

Минчанин борется со странным поведением соседки.

Хорошие соседи ценны не менее, чем хорошие родственники. Но везет (и с теми, и с теми) далеко не всем. На странное поведение женщины, живущей за стенкой, пишет «Минск-Новости».

«Пожилая соседка утверждает, что наша микроволновая печь портит ей ауру… Каждый раз, услышав звук электроприбора, она либо стучит по стене, либо наносит удары по нашей входной двери. Это мешает жить. Что делать?» — описывает ситуацию минчанин.

На странный, но жизненный вопрос отвечает участковый.

— Жалобы вашей соседки не имеют под собой почвы, ведь звук микроволновой печи не нарушает Правила пользования жилыми помещениями (шуметь нельзя с 23:00 до 07:00, включая резкое хлопанье дверью и громкую речь). И все же попытайтесь решить проблему мирно, — советует участковый инспектор Первомайского РУВД Минска Руслан Пальчевский. — Спокойно поговорите с пенсионеркой и объясните, что звук от вашего электроприбора — это бытовой шум, который не несет опасности. Сообщите пожилой женщине, что ее реакция доставляет вам неудобства. Иногда объяснение и терпение помогают свести конфликт на нет.

Чтобы сгладить ситуацию, вы можете (хотя бы на определенный период) перевести микроволновку в бесшумный режим. В интернете множество инструкций, как это сделать.

Если слова не решают проблему, расскажите об этом участковому (по телефону или лично во время приема граждан). Инспектор посетит вас и соседку по месту жительства и проведет беседы. Вероятно, вопрос и вовсе не в микроволновке.

Иногда такое поведение — признак заболевания. Особенно опасно, если пенсионерка живет одна. Поговорив с женщиной, милиционер свяжется с ее родственниками и проинформирует их о ситуации. Если близких у минчанки нет, он обратится к медикам.

Кроме того, сотрудник объяснит вашей соседке, что настойчивые действия (стук в дверь или по стенам из тамбура либо общего коридора), нарушающие спокойствие граждан, могут быть расценены как мелкое хулиганство (статья 19.1 КоАП Республики Беларусь) и повлечь штраф в размере от 2 до 30 базовых величин (1 БВ — 42 рубля), или общественные работы, или административный арест.

В столице участковые инспекторы милиции по средам с 17:00 до 20:00 ведут прием граждан в общественных пунктах охраны правопорядка. Все желающие могут обратиться к правоохранителям по вопросам, относящимся к компетенции органов внутренних дел.

