Путина ждет разочарование 2.12.2025, 12:21

Требования о снятии санкций обречены на провал.

Путин ждет большое разочарование, если он думает о снятии санкций в рамках переговоров о завершении войны против Украины. Нынешняя дипломатическая активность не приведет к быстрому восстановлению экономического положения России, а санкционное давление сохранится надолго, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

Проект мирного плана предполагает поэтапное и выборочное смягчение санкций с возможностью их немедленного возврата в случае новых нарушений. Для Москвы, которая долгие годы требовала полного и одновременного снятия всех ограничений, такая схема стала бы серьезным отступлением.

История показывает, что санкции часто снимаются десятилетиями: поправка Джексона—Вэника, введенная в 1974 году, была полностью отменена лишь в 2012-м, уже после того как СССР изменил миграционную политику. Россия опасается подобного затяжного сценария, но может быть вынуждена его принять.

Даже если США пойдут на смягчение, нет уверенности, что ЕС и Великобритания последуют тому же пути. Сегодня против России действует более 28 тысяч санкционных мер, и отменить их разом невозможно.

Москва стремится к снятию ограничений с банков, ослаблению нефтеэкспортных барьеров и смягчению технологических запретов, которые серьезно давят на промышленность и гражданскую инфраструктуру. Основные уязвимости — дефицит запчастей для авиации, зависимость от западных станков и электроники, невозможность полноценно заменить ключевые компоненты китайскими аналогами.

Даже частичное снятие банковских и финансовых ограничений создает новые риски: открывшиеся каналы могут ускорить отток капитала, чего российские власти опасаются.

Возвращение западных компаний также маловероятно — национализации, политические риски и потерянные позиции делают рынок крайне непривлекательным. Энергетические санкции, даже если будут частично смягчены, не изменят фундаментальных проблем.

В лучшем для Москвы случае санкционное давление будет снижаться медленно, выборочно и не вернет российскую экономику к состоянию «как раньше».

