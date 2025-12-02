СБУ поймала шпиона с неожиданным гражданством 2.12.2025, 12:52

Есть основания полагать, что он связан с убийством Ирины Фарион и Андрея Парубия.

Контрразведка СБУ вместе с британскими спецслужбами разоблачила гражданина Британии Росса Дэвида Катмора, который, по данным следствия, в 2024-2025 годах выполнял задания российских спецслужб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в СБУ.

Отмечается, что задержанный, вероятно, занимался разведывательно-диверсионной деятельностью в Украине. Сейчас он арестован и находится под стражей.

По данным источника, в 2024 году Катмор прибыл в Украину как инструктор, чтобы помогать в обучении военнослужащих ВСУ. Он имел боевой опыт, приобретенный во время службы в армии и участия в операциях на Ближнем Востоке.

Также собеседник отметил, что, по версии следствия, российские спецслужбы передали Катмору огнестрельное оружие и боеприпасы для совершения «целевых убийств» в Украине. В частности, есть основания полагать, что он завозил и распределял оружие, которым были убиты Демьян Ганул, Ирина Фарион и Андрей Парубий.

