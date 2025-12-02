закрыть
2 декабря 2025, вторник, 13:00
На новых станциях метро осыпалась краска

  • 2.12.2025, 12:56
Специалисты прокомментировали инцидент.

В Сети растиражировали фото со станций метро «Аэродромная» и «Слуцкий гостинец», где со стен осыпалась краска. В Минском метрополитене прокомментировали снимки, сообщает госагентство «Минск-Новости».

В компании подтвердили наличие недостатков лишь на одной станции:

— На путевой стене станции метро «Аэродромная» осыпалась краска. Наши работники сразу это заметили, и в ночь с 28 на 29 ноября специалисты зачистили данный участок, — рассказал официальный представитель предприятия Андрей Дроб. — Так как этот объект находится на гарантии, представители метрополитена обратились к организации, которая обеспечивает гарантийное обслуживание. Она будет проводить комплекс мероприятий по устранению замечаний.

Фотография же со станции метро «Слуцкий гостинец» уже архивная — сейчас там все в порядке.

Напомним, станции метро «Аэродромная», «Неморшанский Сад» и «Слуцкий Гостинец», открылись 30 декабря 2024 года.

