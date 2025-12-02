Нидерланды договорились с Украиной о совместном производстве дронов 2.12.2025, 13:01

На территории обеих стран.

Украина и Нидерланды в понедельник, 1 декабря, подписали договор, предполагающий совместное производство беспилотников на территории обеих стран. Об этом сообщили нидерландский министр обороны Рубен Брекельманс и глава военного ведомства Украины Денис Шмыгаль. «Новая веха: Украина и Нидерланды будут совместно выпускать дроны в обеих странах. Вместе с моим украинским коллегой Денисом Шмыгалем подписываю соглашение о совместном производстве («Build With Ukraine»). Это укрепляет нашу общую безопасность, устойчивость и инновационность», — написал Брекельманс в X по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

Глава украинского Минобороны пояснил, что производство дронов будет распределено между Украиной и Нидерландами. «Дроны будут закуплены нидерландской стороной и переданы украинским Силам обороны», — сообщил он в телеграм-канале. Другие детали соглашения не приводятся.

В августе стало известно, что Нидерланды станут первой страной в Евросоюзе, которая приобретет у США вооружение для последующей передачи Киеву. Речь идет о программе помощи PURL, которая предполагает закупки государствами НАТО американского оружия для Украины.

Как пояснял Брекельманс, на эти цели выделяется 500 млн евро, на которые у США будут закуплены ракеты и комплектующие для ЗРК Patriot, чтобы Украина могла «защитить себя и Европу от российской агрессии». В интервью De Telegraaf министр уточнял, что помимо Patriot пакет помощи будет включать ракеты и комплектующие к системе ПВО HAWK, а также артиллерийские снаряды.

1 декабря глава Минобороны королевства заявил, что к этой сумме Нидерланды добавят еще 250 млн евро. На эти деньги у США будут закуплены в том числе зенитные ракеты для F-16 и боеприпасы, которые необходимы украинской армии больше всего.

Ранее на территории Украины были развернуты секретные производственные цеха по сборке разведывательных дронов Vector немецкой компании Quantum Systems, сообщало Politico. Этот БПЛА с искусственным интеллектом, оснащенный акустическим датчиком WASP, позволяет обнаруживать артиллерию по звуку с большого расстояния. Подобные промплощадки также работают в США, Германии и Австралии.

