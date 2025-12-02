«Мою никто не знает, даже я» 3 2.12.2025, 13:03

Что белорусы думают о том, что в паспортах и ВНЖ теперь указывают группу крови.

В белорусских паспортах и ВНЖ теперь будут указывать группу крови их владельцев, но только по желанию. В Минздраве отметили, что отметка с указанием группы крови уже более 40 лет выставлялась в документах по желанию людей. Белорусы в соцсетях активно комментируют эту новость. Некоторые поддерживают нововведение, другие выступают против, третьи сомневаются, что при определении группы крови не допустят ошибку, пишет BGmedia.

Постановление Минздрава №192 было опубликовано на правовом интернет-портале 29 ноября. Документ разработан с учетом требований указа Лукашенко о документировании населения.

Отметка о группе крови будет выглядеть как штамп фиолетового или черного цвета. Там будет указана группа по системе АВ0 и резус-фактор. Заполнять и заверять подписью штамп будут в больницах и поликлиниках.

Также представитель организации здравоохранения будет вносить информацию в соответствующий журнал о регистрации таких отметок.

Отметка о группе крови может быть аннулирована, если обнаружатся неправильные или неточные сведения. Тогда на ней поставят штамп «Аннулировано».

«В документе осталась норма о том, что штамп о группе крови может быть внесен только по желанию гражданина в паспорт или вид на жительство. Но, важно отметить, что отметка не вносится в идентификационную карту гражданина [ID-карту], дипломатические, служебные и биометрические паспорта, а также иные документы, предназначенные для выезда из Республики Беларусь и (или) въезда в нее», — пояснили в Минздраве.

В ведомстве добавили, что «данная отметка уже более 40 лет выставлялась в документах по желанию граждан и норма осталась в обновленном постановлении.

«Она носит только общий информационный характер для сведения самого гражданина», — подчеркнули в Минздраве.

В ведомстве считают, что «в современных условиях, при необходимости переливания компонентов крови, группа крови определяется перед каждой трансфузией».

Что белорусы думают о том, что в паспортах будут указывать группу крови

Белорусы в соцсетях активно комментируют новость о штампах с указанием группы крови. Некоторые выступают против в том числе потому, что не хотят разглашать личную информацию: «Я против. Это мои личные данные и мое здоровье! У людей спрашивать надо!».

Также белорусы считают, что это перегрузит систему здравоохранения. Да и сейчас медики ошибаются при определении группы крови:

«Какой смысл? Это только перегрузит сейчас систему здравоохранения. Ее нужно определить, а значит — загрузить лишней работой лаборатории. Другой момент: по правилам все равно придется заново брать кровь. В истории болезни должно быть свежее (на момент поступления) определение группы. Если требуется переливание, то нужны еще дополнительные исследования».

«Так зачем тогда она в паспорте, если может быть ошибка?».

«Не вопрос, только пусть сперва научатся нормально определять. У меня в 19 лет определили 3+, в 22 года — 3−, в 35 лет — 3+».

«Когда муж служил, у него стояла 4+ на форме, но в итоге он сам не знает, какая у него группа крови. Сначала была 4+, потом 2+. Армия — это весело».

В ID-картах группу крови указывать не будут. Белорусы отмечают, что ходят именно с ними. У некоторых даже нет паспортов. А если и есть, то они не носят их с собой. И тогда смысла от этих штампов с группой крови нет:

«Скоро у половины населения будет ID-карта. Когда вы собрались печати ставить? На дворе 21 век».

«В каких паспортах? Теперь же паспорта по окончании действия уже меняют на ID-карты».

«Так уже выдали идентификационные карты, какие нафиг паспорта?»

«Обязательное ношение паспортов — только в военное время. Нахрена эта отметка, если документы с собой никто не носит?».

«Я всегда ношу с собой паспорт».

«Не надо говорить за всех. Я сама всегда ношу и знаю многих, кто носит. Никогда не знаешь, когда может пригодиться».

