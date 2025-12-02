закрыть
2 декабря 2025, вторник
У Путина перед встречей с Уиткоффом намекнули на продолжение войны против Украины

  • 2.12.2025, 13:25
У Путина перед встречей с Уиткоффом намекнули на продолжение войны против Украины
Дмитрий Песков
Фото: Getty Images

Позицию Кремля озвучил Песков.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия открыта к мирным переговорам с Украиной, но все цели «СВО» должны быть достигнуты.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Дмитрий Песков заявил на брифинге для индийских СМИ накануне саммита России и Индии в Нью-Дели.

По словам Пескова, Москва высоко ценит мирные инициативы администрации США, направленные на поиск политического и дипломатического решения украинского кризиса.

Вместе с тем, он подчеркнул, что любые переговоры по Украине должны проводиться только при условии достижения всех стратегических целей России и устранения причин конфликта, ставших поводом для начала СВО.

«Для нас это имеет большое значение, поскольку Россия остается открытой для мирных переговоров. Но путем мирных переговоров мы должны достичь наших целей и устранить первичные причины военной операции», - заявил Песков.

Таким образом в Кремле отмечают, что любые договоренности по Украине должны учитывать позицию России и ее ключевые требования.

