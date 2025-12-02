У Путина перед встречей с Уиткоффом намекнули на продолжение войны против Украины 14 2.12.2025, 13:25

4,166

Дмитрий Песков

Фото: Getty Images

Позицию Кремля озвучил Песков.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия открыта к мирным переговорам с Украиной, но все цели «СВО» должны быть достигнуты.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Дмитрий Песков заявил на брифинге для индийских СМИ накануне саммита России и Индии в Нью-Дели.

По словам Пескова, Москва высоко ценит мирные инициативы администрации США, направленные на поиск политического и дипломатического решения украинского кризиса.

Вместе с тем, он подчеркнул, что любые переговоры по Украине должны проводиться только при условии достижения всех стратегических целей России и устранения причин конфликта, ставших поводом для начала СВО.

«Для нас это имеет большое значение, поскольку Россия остается открытой для мирных переговоров. Но путем мирных переговоров мы должны достичь наших целей и устранить первичные причины военной операции», - заявил Песков.

Таким образом в Кремле отмечают, что любые договоренности по Украине должны учитывать позицию России и ее ключевые требования.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com