ВСУ пошли в мощную контратаку: отбиты важные позиции 2.12.2025, 13:43

2,376

Полностью освобожден населенный пункт Ивановка.

Украинские защитники полностью выбили оккупантов из Ивановки на Днепропетровщине. Об этом заявил украинский военный с позывным «Мучной», пишет «Главред».

Украинские штурмовые группы смогли зайти вглубь и взять под контроль все ключевые точки.

«Н.п. Ивановка наконец полностью выбит из лап оккупанта. Теперь уже без всяких но - территория зачищена до последних схронов, врага там больше нет. Наши штурмовые группы зашли вглубь, дожали остатки сопротивления и взяли под контроль все ключевые точки, которые еще держали ситуацию в сером!» - заявил военный.

Он добавил, что сейчас украинские защитники выравнивают линию фронта, обустраивают позиции, подтягивают огневые средства и расчищают подходы, чтобы не дать оккупантам возможности захватить позиции снова.

«Рубежи, которых достигли, удерживаются жестко с запасом по сектору и готовностью гасить любую попытку контратаки», - добавил он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com