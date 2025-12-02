ВСУ пошли в мощную контратаку: отбиты важные позиции
- 2.12.2025, 13:43
Полностью освобожден населенный пункт Ивановка.
Украинские защитники полностью выбили оккупантов из Ивановки на Днепропетровщине. Об этом заявил украинский военный с позывным «Мучной», пишет «Главред».
Украинские штурмовые группы смогли зайти вглубь и взять под контроль все ключевые точки.
«Н.п. Ивановка наконец полностью выбит из лап оккупанта. Теперь уже без всяких но - территория зачищена до последних схронов, врага там больше нет. Наши штурмовые группы зашли вглубь, дожали остатки сопротивления и взяли под контроль все ключевые точки, которые еще держали ситуацию в сером!» - заявил военный.
Он добавил, что сейчас украинские защитники выравнивают линию фронта, обустраивают позиции, подтягивают огневые средства и расчищают подходы, чтобы не дать оккупантам возможности захватить позиции снова.
«Рубежи, которых достигли, удерживаются жестко с запасом по сектору и готовностью гасить любую попытку контратаки», - добавил он.