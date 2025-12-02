закрыть
2 декабря 2025, вторник
В Беларуси объявили об установке светофоров «нового поколения»

  • 2.12.2025, 14:44
  • 1,516
Но только на одном перекрестке.

Госавтоинспекции Витебской области 2 декабря объявила об установке на улицах города светофоров «нового поколения». Пока светофоры, которые должны улучшить безопасность на дорогах областного центра, появились лишь на одном перекрестке, пишет Telegraf.news.

Светофоры обновили на перекрестке в точке пересечения улиц Замковая и Калинина. На «новый уровень» устройство, как заявили в областной ГАИ, вывела контурная LED-подсветка - она загорается то красным, то желтым, то зеленым, дублируя соответствующий сигнал светофора.

«Это не просто красиво — это шаг к повышению безопасности на дорогах», - презентовали новинку в ГАИ.

Как утверждают разработчики нового дизайна, яркая LED-подсветка делает сигналы светофора «более заметными», как в темное, так и в светлое время суток и, по сравнению с обычными светофорами, обеспечивает «улучшенную видимость» при плохих погодных условиях - в туман, во время дождя или снегопада.

LED–светодиоды помимо всего прочего отличаются более высокой энергоэффективностью, по сравнению с традиционными аналогами, более продолжительным сроком службы и практически мгновенным включением, поэтому их довольно часто используют дорожники во многих странах мира.

