«Абсурд полный»: пенсионерка из деревни пожаловалась на неожиданные лимиты «Беларусбанка»9
- 2.12.2025, 15:11
История вызвала оживленную дискуссию.
Жительница одной из белорусских деревень возмутилась неожиданным ограничением: банк установил лимит на снятие средств с ее карточки. Эта история вызвала оживленную дискуссию, пишет BG.media.
«Сегодня случилась неприятность. Банк решил, что имеет право указывать мне, куда тратить мои деньги. И чтобы снять это ограничение, я должна из деревни ехать в город. Это что — новая норма? Почему я должна доказывать банку, что сама умею распоряжаться заработанным?» — возмущается пенсионерка.
Она отмечает: если кто-то становится жертвой мошенников, почему должны страдать другие клиенты?
«Абсурд полный», — подытожила женщина.
«Банк не указывает, а спасает от мошенников»
История вызвала бурную реакцию. Пользователи разделились на два лагеря: одни поддержали пенсионерку, другие — банки.
«Почему я открываю счет — и уже должен платить? Почему банк, пользуясь моими деньгами, ничего не начисляет, как было раньше? Почему даже при истечении срока карточки меня заставляют покупать новую?».
«А если у человека это последние деньги? Если ехать в город — 30 километров, и даже поездку оплатить нечем? Или сегодня нужно заплатить по кредиту — и что? Все бросай и едь?».
Другие вспоминают, что когда-то банки раздавали карточки бесплатно, предлагали удобные сервисы, а сейчас — комиссии, ограничения, проблемы с приложениями.
По мнению других пользователей, лимиты — нормальная практика, и снять их можно быстро, «заодно прогулявшись и подышав воздухом».
«Банк не указывает, а спасает от мошенников. Сколько людей пострадало!».
«Меня однажды спасли эти ограничения — мошенники хотели снять все. Потерял немного, но не все».
Часть комментаторов шутит.
«Храните деньги в банке. Желательно — в трехлитровой».
«Подождите, еще цифровой рубль не ввели — вот тогда начнется…».
Но немало и тех, кто поддерживает пенсионерку полностью: «Абсурд и безобразие!», «Да везде бардак», «Беларусбанк — один из худших банков».
Для белорусов среднего и старшего возраста банковские правила стали слишком сложными. Лимиты, комиссии, обновления приложений, проверки и вопросы — все это воспринимается как давление. Люди хотят простого: чтобы их деньги принадлежали им, а не зависели от решений банка или изменений в политике безопасности.
История пенсионерки — лишь один пример того, как мелкое неудобство превращается в проблему масштаба целой страны. И судя по комментариям, доверия к банковской системе меньше не становится — но спокойствия тоже.