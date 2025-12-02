Переговоры во Флориде: Зеленский поручил продолжить работу с командой Трампа

Переговоры во Флориде: Зеленский поручил продолжить работу с командой Трампа1
- 2.12.2025, 15:14
Новые подробности.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что заслушал доклад украинской делегации после встреч в США и поручил продолжить конструктивную работу с командой Дональда Трампа и европейскими партнерами, пишет «Украинская правда».
«Подробный доклад украинской делегации после всех встреч в Соединенных Штатах . Лично обсудили вещи, которые не могут звучать по телефону», - заявил Зеленский.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров и участники переговоров во Флориде доложили об основных акцентах американской стороны в диалоге. Работа велась на основе Женевского документа, и этот документ был доработан. По его словам, с участием разведок состоялось обсуждение с американской стороной перспективы реализации тех или иных шагов на фронте и проблематики обеспечения безопасности от российских ударов и срывов договоренностей в случае прекращения огня.
Также украинские дипломаты активно работают со всеми партнерами, чтобы европейские страны и другие участники коалиции желающих были содержательно вовлечены в наработку решений.
«Я проинформировал команду о состоявшихся накануне в Париже разговорах с европейскими лидерами и Стивом Виткоффом. Фиксируем, что россияне уже начали новые дезинформационные кампании, учитывая подготовку их встреч с американской стороной», - отметил Зеленский.
Зеленский сообщил, что поручил продолжить нашу максимально конструктивную работу с командой Дональда Трампа, а также европейскими партнерами.
«Украинская разведка будет передавать партнерам имеющуюся у нас информацию о истинных намерениях России и ее попытках использовать дипломатическую работу как прикрытие для ослабления санкций и блокирования важных коллективных европейских решений», - сказал президент Украины.
Зеленский подчеркнул, что Украина воспринимает всю дипломатическую работу абсолютно серьезно.
«Мы заинтересованы в настоящем мире и в гарантированной безопасности. Именно такой интерес нужно вытеснить с российской стороны, и эта задача может быть реализована только совместно с нашими партнерами. Секретарь СНБО Украины будет на постоянном контакте с Америкой для определения графика дальнейших встреч», - написал Зеленский.
Вечером 30 ноября по украинскому времени во Флориде состоялись переговоры команды Трампа и украинской делегации по «мирному плану». В американских СМИ начали появляться детали о том, как проходила почти пятичасовая встреча и о чем шла речь.