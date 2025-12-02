Переговоры во Флориде: Зеленский поручил продолжить работу с командой Трампа 1 2.12.2025, 15:14

Новые подробности.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что заслушал доклад украинской делегации после встреч в США и поручил продолжить конструктивную работу с командой Дональда Трампа и европейскими партнерами, пишет «Украинская правда».

«Подробный доклад украинской делегации после всех встреч в Соединенных Штатах . Лично обсудили вещи, которые не могут звучать по телефону», - заявил Зеленский.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров и участники переговоров во Флориде доложили об основных акцентах американской стороны в диалоге. Работа велась на основе Женевского документа, и этот документ был доработан. По его словам, с участием разведок состоялось обсуждение с американской стороной перспективы реализации тех или иных шагов на фронте и проблематики обеспечения безопасности от российских ударов и срывов договоренностей в случае прекращения огня.

Также украинские дипломаты активно работают со всеми партнерами, чтобы европейские страны и другие участники коалиции желающих были содержательно вовлечены в наработку решений.

«Я проинформировал команду о состоявшихся накануне в Париже разговорах с европейскими лидерами и Стивом Виткоффом. Фиксируем, что россияне уже начали новые дезинформационные кампании, учитывая подготовку их встреч с американской стороной», - отметил Зеленский.

Зеленский сообщил, что поручил продолжить нашу максимально конструктивную работу с командой Дональда Трампа, а также европейскими партнерами.

«Украинская разведка будет передавать партнерам имеющуюся у нас информацию о истинных намерениях России и ее попытках использовать дипломатическую работу как прикрытие для ослабления санкций и блокирования важных коллективных европейских решений», - сказал президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что Украина воспринимает всю дипломатическую работу абсолютно серьезно.

«Мы заинтересованы в настоящем мире и в гарантированной безопасности. Именно такой интерес нужно вытеснить с российской стороны, и эта задача может быть реализована только совместно с нашими партнерами. Секретарь СНБО Украины будет на постоянном контакте с Америкой для определения графика дальнейших встреч», - написал Зеленский.

Вечером 30 ноября по украинскому времени во Флориде состоялись переговоры команды Трампа и украинской делегации по «мирному плану». В американских СМИ начали появляться детали о том, как проходила почти пятичасовая встреча и о чем шла речь.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com