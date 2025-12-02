закрыть
2 декабря 2025, вторник, 16:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Глава МИД Китая прилетел в Москву одновременно с Уиткоффом

2
  • 2.12.2025, 15:26
  • 2,188
Глава МИД Китая прилетел в Москву одновременно с Уиткоффом
Ван И

Стало известно, с кем встретился Ван И.

Глава МИД Китая Ван И находится одновременно со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом, который во вторник встретится с Владимиром Путиным в Кремле, чтобы обсудить мирное соглашение по Украине.

Как сообщает ТАСС, 2 декабря Ван И провел консультации с секретарем Совбеза России Сергеем Шойгу. Обсуждалось взаимодействие спецслужб РФ и КНР, а также «актуальные вопросы международной и региональной безопасности».

Переговоры с Ван И состоялись за несколько часов до запланированной встречи Путина и Уиткоффа в Кремле, на которой, по данным источников Reuters, будет присутствовать также зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Переговоры стартуют после 17.00 (по Минску) и продолжатся столько, сколько потребуется, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Москва высоко ценит мирные усилия американской администрации, но с помощью мирных переговоров планирует «достичь целей» «СВО», подчеркнул он: «Мы должны достичь наших целей и мы должны устранить первоначальные причины военной операции, которую мы начали».

Уиткофф, который посещает Москву шестой раз с начала года, привез Путину обновленную версию мирного плана, который в выходные обсуждал с представителями Украины во Флориде. По данным источников ABC News, по итогам переговоров остался несогласованным ключевой, территориальный вопрос: Кремль требует от Киева сдать всю территорию Луганской и Донецкой областей и отказывается от любой формы перемирия, тогда как Украина настаивает на прекращении войны по текущей линии фронта.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ответ очевиден
Ответ очевиден Виталий Портников
Конец «космического государства»
Конец «космического государства» Виктор Ягун
Пишите, Шура, пишите!
Пишите, Шура, пишите! Ирина Халип
Разговоры посторонних о главном
Разговоры посторонних о главном Владимир Халип