Глава МИД Китая прилетел в Москву одновременно с Уиткоффом 2 2.12.2025, 15:26

2,188

Ван И

Стало известно, с кем встретился Ван И.

Глава МИД Китая Ван И находится одновременно со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом, который во вторник встретится с Владимиром Путиным в Кремле, чтобы обсудить мирное соглашение по Украине.

Как сообщает ТАСС, 2 декабря Ван И провел консультации с секретарем Совбеза России Сергеем Шойгу. Обсуждалось взаимодействие спецслужб РФ и КНР, а также «актуальные вопросы международной и региональной безопасности».

Переговоры с Ван И состоялись за несколько часов до запланированной встречи Путина и Уиткоффа в Кремле, на которой, по данным источников Reuters, будет присутствовать также зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Переговоры стартуют после 17.00 (по Минску) и продолжатся столько, сколько потребуется, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Москва высоко ценит мирные усилия американской администрации, но с помощью мирных переговоров планирует «достичь целей» «СВО», подчеркнул он: «Мы должны достичь наших целей и мы должны устранить первоначальные причины военной операции, которую мы начали».

Уиткофф, который посещает Москву шестой раз с начала года, привез Путину обновленную версию мирного плана, который в выходные обсуждал с представителями Украины во Флориде. По данным источников ABC News, по итогам переговоров остался несогласованным ключевой, территориальный вопрос: Кремль требует от Киева сдать всю территорию Луганской и Донецкой областей и отказывается от любой формы перемирия, тогда как Украина настаивает на прекращении войны по текущей линии фронта.

