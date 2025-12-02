В Дроздах третий год не могут продать дом, который принадлежал семье экс-министра 2.12.2025, 15:52

Его стоимость превышает 9 млн рублей.

В Дроздах в Минске продают коттедж стоимостью более 3,3 млн долларов. Ранее жилье, которое пытаются сбыть как минимум третий год, принадлежало семье экс-главы Следственного комитета Валентина Шаева, пишет «Зеркало».

Дом расположен на участке в 14,5 сотки. Общая площадь недвижимости — 305 м², жилая — 200 м².

«Продается новый (никто не жил) дом в Дроздах», — указано в объявлении.

Стоимость объекта — 9 млн 749,4 тысячи рублей, или 3 млн 360 тысяч долларов.

Этот дом продают как минимум с июня 2023 года, тогда он стоил 2 млн 950 тыс. долларов.

В 2019 году этот дом также выставлялся на продажу. Тогда он был недостроенным и выглядел более скромно, а просили за него почти 900 тысяч долларов. По данным издания, на тот момент недвижимость числилась за Антониной Романовой из Глубокого — тещей Валентина Шаева, возглавлявшего Следственный комитет в 2012—2015 годах. Она в 2019 году признавалась изданию, кем приходится чиновнику. Когда Шаев управлял СК, то предлагал введение дополнительной ответственности для чересчур богатых чиновников — вплоть до взыскания в доход государства такого имущества.

«Зеркало» ранее выяснило, что владелица участка (родственница былого главы СК) на улице по соседству с другими высокопоставленными чиновниками не менялась как минимум до середины 2021 года. Кто сейчас владеет этой недвижимостью, неизвестно.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com