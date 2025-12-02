«У Лукашенко проблемы не только с опорно-двигательным аппаратом, но и с головой» 2.12.2025, 15:57

1,048

Диктатор еле ходит.

На прошлой Лукашенко еле передвигался на встрече с Путиным в Бишкеке. Видео опубликовали кремлевские пропагандисты.

Судя по кадрам, у Лукашенко огромные проблемы с опорно-двигательным аппаратом.

Читатели сайта Charter97.org в TikTok высказали свое мнение. Приводим некоторые комментарии:

«Интересно, а сколько Лукашенко весит?»

«Эра 70-летних правителей завершается, Беларусь нуждается в новых людях».

«Вот почему не показывают, как он сходит с трапа самолета».

«Памперс переполнен у него, вот и неудобно идти».

«У него проблемы не только с аппаратом, но и с головой».

«Скоро будут возить Шурика в коляске или носить на носилках».

