«У Лукашенко проблемы не только с опорно-двигательным аппаратом, но и с головой»
- 2.12.2025, 15:57
- 1,048
Диктатор еле ходит.
На прошлой Лукашенко еле передвигался на встрече с Путиным в Бишкеке. Видео опубликовали кремлевские пропагандисты.
Судя по кадрам, у Лукашенко огромные проблемы с опорно-двигательным аппаратом.
@charter97.org Лукашенко еле ходил на встрече с Путиным #лукашенко #путин #бишкек #встреча #политика #новости #здоровье #видео #власть ♬ оригинальный звук - Хартия97
Читатели сайта Charter97.org в TikTok высказали свое мнение. Приводим некоторые комментарии:
«Интересно, а сколько Лукашенко весит?»
«Эра 70-летних правителей завершается, Беларусь нуждается в новых людях».
«Вот почему не показывают, как он сходит с трапа самолета».
«Памперс переполнен у него, вот и неудобно идти».
«У него проблемы не только с аппаратом, но и с головой».
«Скоро будут возить Шурика в коляске или носить на носилках».