2 декабря 2025, вторник, 16:08
«У Лукашенко проблемы не только с опорно-двигательным аппаратом, но и с головой»

  • 2.12.2025, 15:57
  • 1,048
Диктатор еле ходит.

На прошлой Лукашенко еле передвигался на встрече с Путиным в Бишкеке. Видео опубликовали кремлевские пропагандисты.

Судя по кадрам, у Лукашенко огромные проблемы с опорно-двигательным аппаратом.

@charter97.org Лукашенко еле ходил на встрече с Путиным #лукашенко #путин #бишкек #встреча #политика #новости #здоровье #видео #власть

Читатели сайта Charter97.org в TikTok высказали свое мнение. Приводим некоторые комментарии:

«Интересно, а сколько Лукашенко весит?»

«Эра 70-летних правителей завершается, Беларусь нуждается в новых людях».

«Вот почему не показывают, как он сходит с трапа самолета».

«Памперс переполнен у него, вот и неудобно идти».

«У него проблемы не только с аппаратом, но и с головой».

«Скоро будут возить Шурика в коляске или носить на носилках».

