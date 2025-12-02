«Сезон продолжается» 2.12.2025, 16:14

Белорусы носят грибы из леса целыми ведрами даже в декабре.

Белорусских грибников не остановил приход календарной зимы - слишком уж благоприятные для грибов погоды стоят нынче. Тех, кого не смутило то, что за окном уже декабрь, природа отблагодарила полными корзинками. Грибники похвастались, что в них нашлось место не только «зимней классике», но «благородным» грибам, которые и летом-то на вес золота, пишет Telegraf.news.

Календарь и разделение года на сезоны придумали точно не для белорусских грибников. Для заядлых любителей «тихой охоты» тот факт, что на дворе уже декабрь, календарная зима - это не более чем формальность. Пока под деревьями не появятся снежные сугробы, а на прогулку в лес не придется надевать пуховик и два слоя термобелья, грибной сезон в Беларуси не закроют точно.

Многочисленные фото- и видеоотчеты в тематических группах и чатах - прямое доказательство того, что речь не о единичных случаях и отдельно взятом «грибном маньяке». Явление, очевидно, массовое и тому есть весомое обоснование - в белорусских лесах, действительно, еще много грибов. Некоторые виды грибов, не прихотливые к температурному режиму, белорусы выносят из леса буквально полными корзинами.

Так, пользовательница видеоплатформы TikTok поделилась своим декабрьским «урожаем», который она собрала в лесу в Минском районе - полная корзина зеленушек (их во многих регионах Беларуси называют зеленками). Более того, в погоне за этими вполне типичными для поздней осени видами женщине посчастливилось встретить два экземпляра совсем уже неожиданных для 1 декабря грибов - молоденьких боровичков. По словам автора ролика, они оказались абсолютно чистыми.

«Так что сезон продолжается», - уверенно заявила женщина.

На боровики натолкнулся в лесу в последний день календарной осени и одна из участниц тематической группы в соцсети «ВКонтакте» «Грибные войска Беларуси». Впрочем, ее основным уловом стали зимние опята, известные ученым под названием Фламмулина бархатистоножковая. Этих грибов женщине в лесах под Молодечно также удалось набрать полное ведро.

Судя по постам в группе, это один из самых распространенных видов, которые сейчас берут грибники в белорусских лесах. Один из активистов группы выложил в TikTok подробный видеоотчет прямо из леса, продемонстрировав, что этих грибов еще полно и многие еще совсем молоденькие, так что собирать их точно еще можно будет с неделю минимум при благоприятных погодных условиях.

