SpaceX поймала российского шпиона-космонавта 8 2.12.2025, 16:20

6,012

Иллюстративное фото

На чем он «прокололся»?

Российского космонавта Олега Артемьева исключили из экипажа Crew 12 за несколько месяцев до старта на МКС. Как сообщил в своем Telegram-канале аналитик ракетных пусков Георгий Тришкин, вместо него полетит Андрей Федяев.

Источники Тришкина рассказали, что Артемьева исключили за нарушение экспортных ограничений ITAR: космонавт якобы фотографировал документацию SpaceX, а потом «вынес в телефоне» секретную информацию. В беседе с The Insider эксперт рассказал, что запущено межведомственное расследование.

«Мои контакты подтверждают, что факт нарушения был и запущена межведомственная проверка. Снятие с полета за два с половиной месяца до миссии без внятного объяснения причин — это скорее косвенный признак, но показательный. Представить себе ситуацию, в которой опытный космонавт может непреднамеренно допустить такое грубое нарушение, очень трудно», - сказал он.

Тришкин рассказал также, что в NASA не хотят, чтобы о скандале вокруг Артемьева стало известно. На сайте Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина в основном составе Crew-12 уже указан Федяев.

Telegram-канал о космонавтике «Юра, прости!» пишет, что Артемьев, проходивший подготовку на базе SpaceX в Хоторне, штат Калифорния, был отстранен на прошлой неделе. Космонавт якобы фотографировал на телефон двигатели SpaceX и другие внутренние материалы SpaceX, после чего вынес материалы с территории базы.

54-летний Олег Артемьев, согласно данным с сайта Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина, совершил три полета в космос и провел там в общей сложности 560 суток. С 2019 года — депутат Московской городской Думы, член «Единой России».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com