Лукашенко набирает новых заложников 1 2.12.2025, 16:46

1,926

Политзаключенных, несмотря на освобождения, становится больше.

За период с 1 января по 1 декабря 2025 года в Беларуси уголовному преследованию по политическим причинам подверглись не менее 1267 человек (из них 349 женщин).

Причем задержано было как минимум 438 человек. Такую статистику опубликовала во вторник правозащитная инициатива Dissidentby.

За этот же период на свободу вышли 405 человек. Среди них 24 человека были освобождены в рамках так называемого «помилования» (по информации из провластных каналов — 114 человек), 54 человека были освобождены и принудительно вывезены в Литву. Остальные вышли по отбытию наказания, отмечают правозащитники.

