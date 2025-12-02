закрыть
2 декабря 2025, вторник
История с «похищением детей» в Боровлянах получила продолжение

  2.12.2025, 17:09
МВД обвиняет во всем блогеров.

Недавно в интернете завирусилось видео, в котором женщина сообщила, что ее дочерей на детской площадке якобы пытался похитить неизвестный. Сотрудники милиции провели проверку и тщательно разобрались в ситуации, сообщили в МВД.

Житель Боровлян приехал во двор забрать свою дочь, которая гуляла с подругой. В сумерках заметил похожих детей и позвал их. Подойдя ближе, понял, что ошибся, и направился обратно к своему автомобилю.

В этот момент мать девочек окликнула мужчину и предупредила, что снимет его на телефон и разместит в интернете. Тот пояснил, что всего лишь ищет своего ребенка. Вскоре его дочь, находившаяся в квартире подруги, вышла из дома, и они уехали.

«В последнее время участились случаи размещения в интернете хайпового видеоконтента, который приводит к созданию паники в обществе и зачастую не соответствует действительности. Человек, который заботится о жизни и здоровье своих близких, в первую очередь обращается за помощью в экстренные службы, а не делает на этом пиар в Сети», - говорится в сообщении.

