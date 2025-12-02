Украина впервые в истории вошла в сотню крупнейших производителей оружия

Украина впервые в истории вошла в сотню крупнейших производителей оружия1
- 2.12.2025, 17:27
Опубликован рейтинг.
Украина впервые в истории попала в рейтинг SIPRI как полноценный производитель оружия. Акционерное общество «Украинская оборонная промышленность» заняло 52 место среди ста крупнейших производителей вооружений в мире, сообщил генеральный директор компании Герман Сметанин.
По итогам 2024 года Укроборонпром получил доход в $3,01 млрд и по темпам роста (40,7%) оказался на шестом месте в общем рейтинге и на четвертом – в Европе, пишет Liga.net.
Всего 100 крупнейших компаний мира в 2024-м получили $679 млрд от продажи вооружений. Рост обеспечили прежде всего США и Европа. Единственная региональная группа с падением – Азия, в основном из-за сокращения доходов от вооружений в Китае.
Лидеры рейтинга:
→ Lockheed Martin (США) – $64,6 млрд (+3,2%);
→ RTX Corporation (США) – $43,6 млрд (+4,1%);
→ Northrop Grumman (США) – $37,8 млрд (+3,3%);
→ BAE Systems (Великобритания) – $33,7 млрд (+6,9%);
→ General Dynamics (США) – $33,6 млрд (+8,1%)
Укроборонпром или предприятия, входящие в группу, установили активные партнерства почти с каждой из этих компаний, подчеркнул Сметанин.
Европейские производители оружия выросли в среднем на 13%:
→ Czechoslovak Group (Чехия) – рекордные 193% (половина доходов – производство для Украины);
→ Diehl (Германия) на 53%;
→ Rheinmetall (Германия) – на 47%;
→ BAE Systems (Великобритания) – на 6,9%.
"На этом фоне +41% Украины – это уровень европейских стран, при том, что ни одна из них не работает в столь сложных условиях", – отметил глава Укроборонпрома.
2024 год стал рекордным для мировой оборонной промышленности по доходам. Рост объясняется повышенным спросом в разных регионах мира, а для части европейских компаний дополнительным фактором стала война РФ против Украины.