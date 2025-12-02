Кремль теряет Индию 2.12.2025, 17:33

США могут изменить баланс.

Путин прибывает в Нью-Дели 4 декабря для двухдневного саммита с премьер-министром Нарендрой Моди. Несмотря на традиционное приветствие и заявления о том, что «Россия — лучший друг Индии», реальность отношений уже не столь однозначна, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

Хотя Индия исторически поддерживает дружбу с Москвой и население положительно относится к России, аналитики отмечают, что после вторжения России в Украину в 2022 году и усиливающейся зависимости Москвы от собственных интересов, Индия начинает искать новые стратегические опоры. Положительное восприятие России в Индии сохраняется, но внешнеполитическая независимость и прагматизм страны усиливаются.

Эксперты подчеркивают, что США обладают значительными возможностями ограничить влияние России на Индию. Историческая осторожность Индии в отношениях с внешними державами сегодня сочетается с готовностью к сотрудничеству с Западом, особенно в экономике, обороне и технологиях.

Индийская внешняя политика традиционно опирается на принципы независимости и невмешательства, но прагматизм и стремление к многополярному миру делают США привлекательным партнером для балансировки отношений с Москвой. Некоторые аналитики считают, что Нью-Дели может постепенно смещать акценты в сторону Вашингтона, если это будет соответствовать интересам страны.

Несмотря на риторику о «вечной дружбе» с Россией, на деле Индия проявляет гибкость и готовность пересмотреть приоритеты в пользу США, если это усилит ее роль на мировой арене.

