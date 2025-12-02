В результате наводнения в Индонезии погибли более 700 человек
- 2.12.2025, 17:45
500 человек числятся пропавшими без вести.
В результате наводнений, обрушившихся на Индонезию на прошлой неделе, погибли по меньшей мере 712 человек, сообщили власти страны. Спасатели по-прежнему пытаются добраться до пострадавших районов, передает BBC.
По данным правительственного агентства по чрезвычайным ситуациям, наводнения, вызванные редким циклоном, образовавшимся над Малаккским проливом, затронули три провинции и около 1,5 млн человек.
500 человек числятся пропавшими без вести, а тысячи получили травмы.
Муссоны, которые усугубили тропические штормы, вызвали одни из самых сильных наводнений в Юго-Восточной Азии за последние годы. Всего за последнюю неделю в регионе в результате наводнений и оползней погибли около 1200 человек.
В Шри-Ланке погибли по меньшей мере 410 человек, в Таиланде — как минимум 176. Ещё два человека погибли в штате Перлис на севере Малайзии.
В Индонезии сильнее всего пострадали провинции Ачех, Северная и Западная Суматра, где тысячи людей по-прежнему остаются отрезаны от внешнего мира и находятся без доступа к предметам первой необходимости.
Национальное агентство по чрезвычайным ситуациям Индонезии сообщило, что около миллиона человек были эвакуированы.