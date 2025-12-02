В результате наводнения в Индонезии погибли более 700 человек 2.12.2025, 17:45

Фото: Getty Images

500 человек числятся пропавшими без вести.

В результате наводнений, обрушившихся на Индонезию на прошлой неделе, погибли по меньшей мере 712 человек, сообщили власти страны. Спасатели по-прежнему пытаются добраться до пострадавших районов, передает BBC.

По данным правительственного агентства по чрезвычайным ситуациям, наводнения, вызванные редким циклоном, образовавшимся над Малаккским проливом, затронули три провинции и около 1,5 млн человек.

500 человек числятся пропавшими без вести, а тысячи получили травмы.

Муссоны, которые усугубили тропические штормы, вызвали одни из самых сильных наводнений в Юго-Восточной Азии за последние годы. Всего за последнюю неделю в регионе в результате наводнений и оползней погибли около 1200 человек.

В Шри-Ланке погибли по меньшей мере 410 человек, в Таиланде — как минимум 176. Ещё два человека погибли в штате Перлис на севере Малайзии.

В Индонезии сильнее всего пострадали провинции Ачех, Северная и Западная Суматра, где тысячи людей по-прежнему остаются отрезаны от внешнего мира и находятся без доступа к предметам первой необходимости.

Национальное агентство по чрезвычайным ситуациям Индонезии сообщило, что около миллиона человек были эвакуированы.

