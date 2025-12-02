Озеро НАТО с крокодилами 2.12.2025, 17:56

2,324

Вступление Швеции и Финляндии в Альянс радикально изменило ситуацию.

Теперь восемь из девяти прибрежных государств Балтики — союзники по Альянсу, и это создает уникальные возможности для укрепления коллективной обороны и защиты жизненно важной инфраструктуры, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

Хотя Россия остается единственным не-членом НАТО на Балтике, эксперты подчеркивают, что именно объединенная мощь государств Альянса обеспечивает стратегическое преимущество. Германия, Польша, Швеция, Финляндия, Норвегия и страны Балтии развивают флот, авиацию и ракетные силы, чтобы гарантировать свободное движение союзных грузов и надежное снабжение восточного фланга.

Швеция стала ключевым узлом обороны региона. Порт Гетеборг — важнейшая точка логистики, через которую проходят товары между Балтикой и Северным морем. Вступив в НАТО, Стокгольм начал переход от обороны границ к экспедиционной поддержке союзников: шведские военные уже служат в Латвии.

На фоне новых угроз в регионе НАТО создало в Ростоке штаб Task Force Baltic — единый центр координации морских операций. Союзники активно увеличивают присутствие: Германия, Норвегия и Дания располагают мощными фрегатами ПВО, Польша и Швеция наращивают возможности флотов, Финляндия усиливает оборону своих морских рубежей.

Несмотря на российские попытки гибридного давления, включая активность «теневого флота», Альянс укрепляет потенциал сдерживания. Современные корабли, подлодки и авиация союзников смогут обеспечить контроль над коммуникациями и защиту снабжения стран Балтии и Финляндии.

Балтика остается зоной напряженности, но теперь она гораздо ближе к тому, чтобы стать безопасным пространством НАТО. Благодаря совместным усилиям союзников регион превращается в надежный щит северного фланга Европы.

