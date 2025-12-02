Граждан Беларуси эвакуировали из Шри-Ланки
- 2.12.2025, 18:45
Там бушует циклон.
После разрушительного тропического циклона Индия эвакуировала десятки пострадавших людей из районов Шри-Ланки. Среди спасенных были и граждане Беларуси, пишет The Economic Times.
Сообщается, что во время спасательной операции вертолеты Военно-воздушных сил Индии вывезли из Матале в центральной провинции Шри-Ланки 57 человек.
Среди них были 10 детей, а также беременные женщины и тяжелораненые. В числе спасенных называются граждане Беларуси, Шри-Ланки, Индии, Германии, Словении, Великобритании, Южной Африки, Польши, Ирана, Австралии, Пакистана и Бангладеш. Сколько именно наших соотечественников среди спасенных и в каком они состоянии — не уточняется.