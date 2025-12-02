The Telegraph: Украина бьет по слабому месту военной экономики Путина 2.12.2025, 18:49

Одно за другим суда российского «теневого флота» выходят из строя.

В минувшие выходные Украина нанесла удар по российскому «теневому флоту» в Черном море. 28 ноября беспилотники Sea Baby вывели из строя два танкера под флагом Гамбии — Kairos и Virat, направлявшиеся в Новороссийск за санкционной нефтью. Первый танкер загорелся, экипаж был вынужден покинуть судно, второй получил повторные удары после попытки ремонта. Оба корабля теперь выведены из строя, пишет The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).

Ночью третья атака повредила ключовой швартовной буй на терминале Caspian Pipeline Consortium, остановив поставки казахской нефти и нарушив около 1% мирового предложения.

Дроны Sea Baby, способные нести до 2 тонн полезной нагрузки на расстояние до 700 морских миль, демонстрируют значительное усиление возможностей Украины по дальним ударам. Удары, по всей видимости, проводила Служба безопасности Украины (СБУ).

С февраля 2022 года кампания в Черном море проходила в несколько этапов: блокада России и захват острова Змеиный, контратаки Украины с уничтожением крейсера Москва, использование беспилотных судов и восстановление зернового коридора. Новая фаза — прямое экономическое воздействие на российский «теневой флот».

«Теневой флот» — это сотни устаревших танкеров под флагами удобства, через которые обходятся ограничения G7 на цену российской нефти. Эти суда несут серьезный экологический риск из-за плохого обслуживания и неопытных экипажей, а аварии могут привести к миллиардным убыткам.

Эксперты отмечают, что Украина благодаря инновационным технологиям и адаптации тактики эффективно блокирует российские поставки, при этом сама поддерживает свои экспортные маршруты. В то же время западные страны продолжают полагаться на санкции 2022 года, которые уже не дают желаемого эффекта, что вынуждает Киев искать новые способы воздействия на российский флот.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com