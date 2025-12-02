The Telegraph: Украина бьет по слабому месту военной экономики Путина
Одно за другим суда российского «теневого флота» выходят из строя.
В минувшие выходные Украина нанесла удар по российскому «теневому флоту» в Черном море. 28 ноября беспилотники Sea Baby вывели из строя два танкера под флагом Гамбии — Kairos и Virat, направлявшиеся в Новороссийск за санкционной нефтью. Первый танкер загорелся, экипаж был вынужден покинуть судно, второй получил повторные удары после попытки ремонта. Оба корабля теперь выведены из строя, пишет The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).
Ночью третья атака повредила ключовой швартовной буй на терминале Caspian Pipeline Consortium, остановив поставки казахской нефти и нарушив около 1% мирового предложения.
Дроны Sea Baby, способные нести до 2 тонн полезной нагрузки на расстояние до 700 морских миль, демонстрируют значительное усиление возможностей Украины по дальним ударам. Удары, по всей видимости, проводила Служба безопасности Украины (СБУ).
С февраля 2022 года кампания в Черном море проходила в несколько этапов: блокада России и захват острова Змеиный, контратаки Украины с уничтожением крейсера Москва, использование беспилотных судов и восстановление зернового коридора. Новая фаза — прямое экономическое воздействие на российский «теневой флот».
«Теневой флот» — это сотни устаревших танкеров под флагами удобства, через которые обходятся ограничения G7 на цену российской нефти. Эти суда несут серьезный экологический риск из-за плохого обслуживания и неопытных экипажей, а аварии могут привести к миллиардным убыткам.
Эксперты отмечают, что Украина благодаря инновационным технологиям и адаптации тактики эффективно блокирует российские поставки, при этом сама поддерживает свои экспортные маршруты. В то же время западные страны продолжают полагаться на санкции 2022 года, которые уже не дают желаемого эффекта, что вынуждает Киев искать новые способы воздействия на российский флот.