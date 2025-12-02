Трамп за несколько часов опубликовал более 160 постов в своей соцсети 12 2.12.2025, 19:17

Дональд Трамп

Фото: The Insider

В какой-то момент президент США публиковал более одного сообщения в минуту.

Президент США Дональд Трамп в ночь на 2 декабря почти за четыре часа опубликовал более 160 постов на своей странице в социальной сети Truth Social. Об этом сообщает издание Daily Beast.

Отмечается, что посты были опубликованы в период между 19:09 и 23:57 по восточному поясному времени. При этом большинство заметок были продублированы. В какой-то момент республиканец публиковал более одного сообщения в минуту.

Издание отмечает, что подобное было с Трампом впервые. Большая часть публикаций состояла из репостов контента, связанного с движением MAGA («Сделаем Америку снова великой»), включая посты от профилей телеканала Fox News, видеоблогера и политического комментатора Бенни Джонсона и радиоведущего Алекса Джонса.

Часть постов Трампа была посвящена критике его оппонентов. Перед репостами Трамп опубликовал несколько собственных гневных постов.

