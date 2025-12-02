Назван способ не «устать» от родственников в праздники 5 2.12.2025, 19:28

1,966

Советы психотерапевтов.

Психотерапевты Эрин Паш и Кейтлин Оскарсон (США) назвали эмоциональное истощение после семейных встреч следствием конфликта социальных ролей. Комментарии экспертов цитирует издание HuffPost.

Специалисты отмечают, что семья — это сложная система с закрепленными ролями. На встречах человеку приходится учитывать эти роли и подстраивать свое поведение. По словам Оскарсон, во время больших семейных праздников может возникать ощущение, что собственное время перестает принадлежать человеку, а обязанности становятся все более навязчивыми.

Паш добавляет, что особенно утомительным оказывается необходимость совмещать несколько ролей одновременно. Встречи с близкими часто возвращают людей в старые сценарии — например, в положение ребенка по отношению к родителям — при этом нужно сохранять свою взрослую идентичность. Для психики такая нагрузка непривычна.

Кроме того, усталость усиливается из-за отсутствия личного пространства и нарушения привычного режима дня, подчеркивают эксперты.

«Часто люди ведут себя с родственниками чуть менее тактично, чем с друзьями или коллегами, что со временем может привести к напряженности в отношениях. В сочетании с праздничными обязанностями такие ситуации могут вызвать гнев, стресс или тревогу», — объяснили эксперты.

Для того, чтобы справиться с эмоциями и оценить обстановку, психотерапевты рекомендуют использовать метод «тактического отступления».

«Делайте перерывы на физическую активность, выходите на прогулки, чаще выполняйте «поручения» вне дома или просто посидите в машине десять минут. Участвовать в каждом новом разговоре на кухне нет необходимости», — поясняют специалисты.

Эксперты также рекомендовали высыпаться и соблюдать режим дня — это позволит снизить стресс и минимизировать раздражительность. Дополнительно Оскарсон советует ограничить употребление алкоголя на застольях. Спиртные напитки могут помочь снять физическое напряжение, которое часто сопровождает тревогу, но не устраняют ее причину и могут провоцировать усиление агрессии в перспективе.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com